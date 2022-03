“Het lag vandaag niet aan de benen”: Wout van Aert tikt ploegmaat op de vingers

De ploegen van de sterke sprinters werden vandaag verrast door een late uitval van Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Wout van Aert, derde na Mads Pedersen, was vooral teleurgesteld over het feit dat hij opnieuw geklopt werd in de sprint. “Maar ik denk niet dat het aan de benen lag vandaag. Het was een pittige rit met veel wind en heel wat hoogtemeters, maar ik voelde mij goed.”

“Dit scenario hadden we niet verwacht. De sprintersploegen hebben een hele dag op kop gereden, dus we dachten echt wel dat we gecontroleerd richting sprint zouden gaan.” De succesvolle uitval van Burgaudeau, die nota bene zijn eerste zege ooit liet optekenen, was ook voor het peloton een grote verrassing.

Dat Van Aert niet kon sprinten voor de eerste plaats, en het vooral ook niet haalde in de spurt voor plek twee, was volgens de Belg (deels) te danken aan de vreemde counter van Christophe Laporte. Zijn Franse ploegmaat probeerde in de absolute slotfase alleen de oversteek te maken naar de koploper. “Het was vooral de bedoeling dat Christophe mij in een goede positie zou houden. Mijn sprint komt er tijdens deze Parijs-Nice misschien niet helemaal uit, maar ik denk dat het vandaag eerder aan andere factoren dan aan de benen lag. Er is geen sprake van twijfel, maar je kan niet aan alles perfect gewerkt hebben tijdens de voorbereiding. Het is duidelijk dat mijn sprint nu wat minder goed is, maar ik zit dan ook aan het einde van een lang, zwaar trainingsblok. Na de hoogtestage ben ik goed blijven trainen en ik merk in de sprint dat ik wat frisheid tekort kom bij mijn aanzet. Lange inspanningen lukken wel perfect.”

Van Aert blijft met zijn derde plaats in rit 6 wel de leider in het puntenklassement. “Het groen was niet echt een doel, het is eerder een gevolg van mijn goede resultaten. Ik ga er niet alles aan doen om die trui te behouden, maar het puntenklassement winnen zou wel mooi meegenomen zijn.

De winnaar van de Omloop het Nieuwsblad blikte na de wedstrijd ook even vooruit naar het pittige slotweekend in deze Parijs-Nice. “Morgen zal mijn werk voor de slotklim ophouden. Zondag zal een zware, mooie etappe zijn waarin ik Primoz (Roglic, red.) zal moeten helpen. Zelf die rit winnen lijkt me moeilijk door dat steile stuk in de Col d’Èze.”