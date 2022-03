Onze TV-tips: Een Vlaamse politiefilm, filmprijzen en avontuur in de ruimte

Cinema canvas

Canvas, Za, 22.15u

Zaterdagavond worden in Oostende de Ensors uitgereikt, de Vlaamse film -en televisieprijzen. De show is zelf niet te zien op televisie, maar in deze aftershow ontvangt Michaël Pas in kunstencentrum KAAP in Oostende de belangrijkste laureaten en blikt hij met rode loperbeelden en interviews terug op het Gala. De film Dealer van Jeroen Perceval is met 14 nominaties de grote slokop. Bij de tv-series is Beau Séjour de belangrijkste genomineerde.

Het tweede gelaat

Een, Za, 21.20u

De voorlopig laatste thriller van Jan Verheyen die een groot succes was in de bioscoop. In 2017 gingen ruim 214.000 mensen kijken naar het laatste deel van de trilogie rond commissaris Vincke en inspecteur Verstuyft, gebaseerd op de boeken van misdaadschrijver Jef Geeraerts. Met Koen De Bouw en Werner De Smedt die degelijk acteerwerk afleveren, geruggensteund door gastacteurs als Nederlander Marcel Hensema en een verrassende Chris Van den Durpel.

The Martian

VTM, Za, 22u

Zes dagen geleden werd astronaut Mark Watney één van de eerste mensen die een voet op Mars zette. Nu is hij er zeker van dat hij de eerste zal zijn die er zal sterven. Na een zandstorm blijft hij alleen achter. Zijn team waant hem dood en Mark kan geen contact opnemen met aarde om te laten weten dat hij nog leeft. Deze film met Matt Damon in de hoofdrol en Jessica Chastain in een belangrijke bijrol haalde de top 20 van meest geapprecieerde films van 2015.