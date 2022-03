Helmut Lotti wil Oekraïense vluchtelingen opvangen bij hem thuis in Durbuy

Helmut Lotti (52) is bereid om Oekraïense vluchtelingen bij hem thuis onder te brengen. De zanger heeft zich in zijn gemeente Durbuy laten registreren als opvanggezin. Dat vertelde hij aan Radio 2.

Helmut Lotti heeft thuis twee logeerkamers ter beschikking. Genoeg plaats om een moeder met maximum drie kinderen te laten verblijven, geeft hij aan.“Op die manier hebben ze hun privacy, maar het is echt de bedoeling dat ze bij ons beneden komen wonen”, zegt de zanger.

Hoe lang hij de vluchtelingen onderdak zal geven, is nog niet duidelijk. Maar de beslissing om zich kandidaat te stellen stond buiten kijf. “Ik denk dat we van die mensen allesbehalve problemen moeten verwachten, dat zijn mensen in een crisissituatie die waarschijnlijk al dankbaar zijn dat ze onderdak krijgen”, klinkt het.

Al vraagt Helmut zich wel af of de taal geen struikelblok zal vormen. “Mijn grootste bezorgdheid is communicatie: ik hoop dat ze toch een beetje Engels of Duits zullen kunnen.”