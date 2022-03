Evenepoel plaatst ultieme aanval, maar rijdt verkeerd: Barguil wint in Tirreno-Adriatico

Warren Barguil heeft de vijfde etappe van de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Fransman was de sterkste van de vroege vluchters en reed solo over de streep. Remco Evenepoel plaatste op acht kilometer van de streep zijn ultieme aanval en leek samen met tenoren Pogacar en Vingegaard op weg naar de kopgroep. Tot het trio in volle finale plots een afslag miste.

De renners kregen vrijdag een relatief korte etappe voor de kiezen, maar het was wel weer klimmen geblazen met meer dan 2000 hoogtemeters. Met enkele steile laatste kilometers was deze rit spek voor de bek voor klassementsmannen als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Ook Richard Carapaz zou op papier deze rit zeker aankunnen, maar de Ecuadoriaan verscheen niet meer aan de start. Hij sukkelt met maagproblemen en was de afgelopen dagen al weggezakt naar de 53ste plaats.

Al van bij het begin regende het aanvallen in het peloton. Daardoor reed het peloton aan een rotvaart richting aankomstplaats Fermo. Pas na meer dan een uur koers raakte er eindelijk een kopgroep weg. Russo, Oliveira, Russo, Velasco, Restrepo, Barguil, Ballerini, Albanese, Gavazzi, Thomas, Brambilla en onze landgenoot Xandro Meurisse kozen met hun twaalven het ruime sop. In het peloton controleerde Team UAE Emirates in dienst van leider Pogacar.

Warren Barguil plaatste op iets meer dan twintig kilometer van de aankomst een aanval en probeerde het even helemaal alleen. Lang duurde zijn avontuur echter niet, want even later kwamen zeven renners weer samen op kop van de koers. Daarbij ook nog steeds onze landgenoot Meurisse, die een goede dag kende.

Organisatie de mist in

Op tien kilometer van de streep hadden de zeven overgebleven vluchters nog steeds dik twee minuten voorsprong op het peloton. Het sein voor Team UAE Emirates om de gashendel nog wat meer open te trekken. Marc Soler gaf er op een beklimming een ruk aan, maar dat was geen voorbode op een aanval van Pogacar. Het was Evenepoel die op acht kilometer van de streep aan van achter de rug van de klassementsleider.

Hij kreeg het gezelschap van Pogacar en Vingegaard. De drie tenoren reden door en leken op weg naar de koplopers. Tot ze plots verkeerd reden. Met Evenepoel op kop fietste het trio rechtdoor, waar ze eigenlijk rechtsaf moesten. Een slechte wegaanduiding van de organisatie lag aan de oorzaak. Vingegaard en Pogacar keerden snel terug in het peloton, maar Evenepoel moest plots fors in de achtervolging. De etappezege was gaan vliegen, maar onze landgenoot raakte uiteindelijk wel opnieuw bij de rest van de favorieten. Hij verloor dus geen tijd op zijn concurrenten.

De angel zat vooral in de laatste kilometers en daarin trok Warren Barguil voorin alsnog het laken naar zich toe. De Fransman reed solo als eerste over de streep. Meurisse bekroonde zijn sterke dag met een tweede plaats.

