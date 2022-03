Royals. Medeleven voor Oekraïne, maar ook een vrolijk kiekje van een klein prinsesje

De royals leven – hoe kan het ook anders – hard mee met de situatie in Oekraïne. Dat bleek wel afgelopen week. Gelukkig was er ook luchtiger nieuws te vinden, want een klein prinsesje vierde haar vierde verjaardag. Lees en wees mee met het reilen en zeilen in adellijke middens.

Het kan niet anders dan dat de oorlog in Oekraïne onze gemoederen bezighoudt. Zo ook bij ons koningshuis. In een officiële verklaring op Instagram hebben onze koning en koningin zich ferm uitgesproken tegen deze afschuwelijke oorlog: “We zijn diep geraakt door onze solidariteit van onze medeburgers voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne”, zo klinkt het. “We betuigen onze steun aan het Oekraïense volk en hopen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze oorlog.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Terug aan het werk voor koningin Elizabeth. De Britse vorstin keerde afgelopen maandag terug naar haar job en ontmoette de Canadese premier Justin Trudeau in haar eerste persoonlijke gesprek sinds bij haar de diagnose van COVID-19 werd gesteld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Prinses Madeleine (39) van Zweden plaatste ter ere van de vierde verjaardag van haar dochtertje Adriane een tweetal superschattige foto’s. De dochter van koning Carl Gustaf woont met haar gezin in de Verenigde Staten en plaatst regelmatig foto’s op social media van haar drie kinderen: Leonore (8), Nicolas (6) en Adrienne (4).

De Zweedse prinses doet dat bewust, zo vertelde ze: “Ik doe het om te voorkomen dat paparazzi stiekem foto’s trekken”, zei ze in 2020. ”Ik begrijp dat mensen onze kinderen graag zien opgroeien en willen weten hoe we wonen in Miami, maar ik wil graag zelf de regie houden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kate Middleton en prins William brachten woensdag een bezoek aan het Oekraïens Cultureel Centrum in Londen om te luisteren naar de steunmaatregelen die worden getroffen voor de Oekraïners in Groot-Brittannië en in Europa.

Tijdens een babbel met leden van de Oekraïense gemeenschap en vrijwilligers deelde prins William mee dat de drie kinderen van het paar op de hoogte zijn van de situatie.

“Onze kinderen zijn thuisgekomen om er alles over te vragen”, zei hij over prins George (8), prinses Charlotte (6) en prins Louis (3).

Bij het bespreken van de kwestie met zijn kinderen, zei hij: “Ik moet mijn woorden zorgvuldig kiezen om uit te leggen wat er aan de hand is.”