Twee gokkantoren, eentje in de Vennestraat en eentje in de Europalaan, moeten sluiten nu ze geen nieuwe vergunning krijgen. — © Chris Nelis

GENK

Twee van de zeven Genkse gokkantoors, eentje in de Vennestraat en eentje in de Europalaan, krijgen geen hernieuwing van hun vergunning. De aanvraag van een derde kantoor is nog lopende.