Maasmechelen

Een minderjarige heeft in beroep een berisping gekregen voor een home-invasion in Maasmechelen waarbij een schot gelost werd. Samen met een meerderjarige was hij schuldig bevonden aan poging doodslag. Maar hun leeftijd maakt een wereld van verschil bij de bestraffing: de 21-jarige krijgt 10 jaar cel en de toen 16-jarige dader een vermanende vinger.