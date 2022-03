Russen blijven ontkennen dat ze zwanger was, maar vrouw uit gebombardeerde kraamkliniek is wel bevallen

Het beeld van Mariana Vishegirskaya ging de voorbije dagen de wereld rond: de Oekraïense lag hoogzwanger in de kraamkliniek in Marioepol toen die door Russische bommen werd vernield. Intussen is ze bevallen van een dochter. En de Russen, die blijven beweren dat de bebloede vrouwen die op foto’s naar buiten worden gedragen “actrices” zijn.

Toen Mariana en haar partner een klein jaar geleden aan kinderen begonnen, hadden ze nooit kunnen voorspellen dat ze het gezicht zouden worden van de oorlog in hun stad Marioepol. Negen maanden hadden ze ernaar uitgekeken. De kinderkamer was ingericht. Een fotoshoot van de zwangere buik was achter de rug. En een voorraad kleertjes en luiers lag klaar. 9 maart stond al maanden in rood omcirkeld in de agenda, want dat zou de dag zijn dat ze moest bevallen. In de plaats daarvan kwamen de bommen.

LEES OOK. Is kraamklinieken en scholen bombarderen toeval? “Russen doen dat al sinds WOII”

Marianna Podgurskaya verlaat hoogzwanger de kraamkliniek na het bombardement. — © AP

“Ze zitten vast. Ze was uitgerekend voor 9 maart, waardoor ze niet konden vertrekken”, vertelt de Turkse nicht van Mariana aan een Turkse nieuwszender. “We hebben al even geen contact meer. Alle communicatielijnen werden afgesloten. Ze hebben zelfs geen water.”

Fake news

De Russen ontkennen evenwel dat er nog patiënten en personeel aanwezig waren in de kraamkliniek op het moment van de bombardementen. Ze bestempelen dat verhaal als nepnieuws. Zij blijven beweren dat het ziekenhuis in Marioepol een uitvalsbasis was voor de Oekraïense extreemrechtse militie Azov. Volgens de Russen was het een perfect uitgevoerde aanval op de vijand. De Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk tweette daar ook “het bewijs” voor. Zij verwarden Mariana Vishegirskaya met de eveneens zwangere beautyblogster Marianna Podgurskaya. De ambassade tweette: “Het is een actrice die de rol van zwangere vrouw speelt met wel heel realistische make-up.”

Inmiddels is Marianna bevallen van een dochtertje. — © AP

De Britse overheid reageerde onmiddellijk en beschuldigde de ambassade van het verspreiden van desinformatie. “De foto’s spreken voor zich. Je ziet duidelijk wat er gebeurd is in Marioepol”, zei een woordvoerder van premier Boris Johnson. Twitter reageerde ook zelf en haalde de tweet van de Russische ambassade offline.

LEES OOK. Bombardement op kinderziekenhuis hypothekeert eerste ernstige gesprekken tussen Rusland en Oekraïne

In de bombardementen op de materniteitafdeling vielen volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski drie dodelijke slachtoffers, onder wie een kind. Zeventien mensen raakten gewond. Mariana is een dag na het bombardement bevallen van dochter Veronica. “Ze zijn oké, maar het is heel koud in Marioepol en de bommen blijven vallen”, zegt freelance journaliste Olga Tokariuk, die in contact staat met de familie.