Net niet voor Wout van Aert: Fransman blijft sprinters voor in Parijs-Nice

In etappe 6 van Parijs-Nice kregen de renners vrijdag een stevige heuvelrit voor de wielen. Tussen Courthézon en Aubagne moesten achtereenvolgens de Col de Murs (10,4 km aan 4,3%), de Col de Sambuc (3,5 km aan 6%), de Col des Portes (3,2 km aan 5,1%), de Col de Pas de la Couelle (5,3 km aan 4,2%) en de Col de l’Espigoulier (10,8 km aan 4,4%) bedwongen worden. Het parcours liet veel opties open: zowel aanvallers, sterke sprinters als klassementsmannen konden vooraf succesvolle wedstrijdscenario’s bedenken.

Ook vandaag haalden een aantal renners de start niet. Jasper Philipsen was een van hen, net als vele anderen kampt de sprinter van Alpecin-Fenix met ziekteverschijnselen. Vroeg in de etappe maakte “een vermoeide” Fabio Jakobsen eveneens een einde aan zijn Parijs-Nice.

Bergkoning Valentin Madouas (Groupama-FDJ) kreeg het gezelschap van Yevgeniy Fedorov (Astana-Qazaqstan), de Belg Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Johan Jacobs (Movistar), Victor Koretzky (B&B Hotels-KTM) en Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost). — © BELGA

Deze zesde rit kende een vluchtersgroep bestaande uit zes renners: bergkoning Valentin Madouas (Groupama-FDJ) kreeg het gezelschap van Yevgeniy Fedorov (Astana-Qazaqstan), de Belg Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Johan Jacobs (Movistar), Victor Koretzky (B&B Hotels-KTM) en Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost).

De voorsprong van de koplopers bedroeg nooit meer dan 5 minuten en zette al vroeg in de wedstrijd een constante daling in. Madouas haalde zijn slag wel thuis voorin: de Fransman pakte de volle buit op 4 van de 5 sprintjes bergop. Hij geniet nu een stevige voorsprong in het bergklassement, al zorgde Matthew Holmes (Lotto-Soudal) wel nog voor wat extra spanning door als vierde op de ranking aan te vallen op de slotklim. Hij greep de overblijvende koplopers, Jacobs en Koretzky, en de laatste 5 bergpunten van de dag.

Aanval Kragh Andersen

In de lange afdaling van de Col de l’Espigoulier besloot Soren Kragh Andersen (Team DSM) de knuppel in het hoenderhok te gooien. De Deen reed even op kop, maar werd snel bijgebeend door een uitgedund peloton. Door de relatieve windstilte tijdens de kilometers bergop, bestond het pak uit een behoorlijk aantal renners. In het slot van de wedstrijd, aan de tussensprint, brak de wedstrijd opeens open: Quentin Pacher opende de debatten, waarna Mathieu Burgaudeau solo ging en een aantal andere renners probeerden te counteren.

Burgaudeau (TotalEnergies) had duidelijk nog goede benen: hij viel aan en haalde het net voor de sprinters.