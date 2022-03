Pas Geopend. Ankie opent boetiek in Beringen: “Kriebelde om dit voor mezelf te doen”

“Na jaren gewerkt te hebben als aankoopster voor grote Belgische retailers, wilde ik mijn eigen visie overbrengen in een eigen winkeltje”, zegt Ankie over haar boetiek Modin. — © ZB

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in hartje Beringen heeft Ankie Bielen zopas haar eigen boetiek geopend. Haar winkel kreeg de naam Modin.

“Van jongs af aan ben ik bezig met mode”, vertelt Ankie. “Na jaren gewerkt te hebben als aankoopster voor grote Belgische retailers, kriebelde het om dit voor mezelf te gaan doen. Ik wil mijn eigen visie overbrengen in de collecties die ik zorgvuldig uitkies voor de klanten. Hierbij hou ik rekening met de laatste trends, goede kwaliteit en pasvormen.”

Wat kan je zoal vinden in de winkel van Ankie? “Kleding en accessoires voor dames, met onder andere de merken Second Female, American Vintage, Y.A.S., Sissel Edelbo en Sessun”, zegt Ankie. “We bieden onze klanten de laatste trends in dameskleding voor alle leeftijden. Maar je vindt hier ook beautyproducten van het Belgische merk Likami, net als home decoratie en lifestyleproducten. Online kan er 24/7 geshopt worden in onze webshop.”

Zondag 13 maart is Modin uitzonderlijk geopend van 13.30 tot 17 uur tijdens de opendeurdagen. (zb)

Praktisch

Adres: Onze-Lieve-Vrouwstraat 2, 3580 Beringen

0474/86.88.08 - www.modin.be, en Instagram

Open: woensdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 18 uur

