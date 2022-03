Met uitspraken als “mijn lichaam is mijn wapen” van voetballer Christiano Ronaldo en de dolenthousiaste ervaringen van Grandslam-kampioene Maria Sharapova, werden we al heel nieuwsgierig naar de nieuwste fitnesshype: de Theragun. Wij testten het apparaat een aantal weken om uit te vinden of het ook voor gewone stervelingen een musthave is. Spoileralert: auw!