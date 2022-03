Opoerterse biologe is de nieuwe Vlaams everzwijncoördinator

Jolien Wevers uit Opoeteren is de nieuwe everzwijncoördinator. De biologe gaat het everzwijnenbeleid van de Vlaamse overheid coördineren. In januari startte de jonge vrouw met haar werk. Dinsdag wordt ze officieel voorgesteld.

Om de everzwijnenproblematiek aan te pakken, had de provincie Limburg in oktober vorig jaar een vacature geplaatst voor een everzwijncoördinator. Het initiatief komt van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA), die de provincie Limburg en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Samen gingen ze op zoek naar een coördinator en dan werd de Opoeterse biologe die onlangs nog doctoreerde met een thesis over …. everzwijnen.

In haar thesis aan de UHasselt en in samenwerking met het INBO probeerden ze antwoorden te krijgen op vragen zoals: Hoe passen everzwijnen en reeën zich aan in een omgeving waar veel mensen zitten? Na het bestuderen van ongeveer een miljoen foto’s is het bewijs geleverd: everzwijnen weten goed waar ze weg moeten blijven.

Vlaams everzwijncoördinator Jolien Wevers vertelt dinsdag samen met gedeputeerde Bert Lambrechts (Milieu en Natuur) wat haar functie inhoudt en hoe ze de toekomstige aanpak van de everzwijnpopulatie ziet. mm