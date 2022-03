Sint-Truiden/Pelt

Een eigen huis, een huwelijk, een geboorte of een overlijden. De notaris is er op de belangrijke momenten in ons leven. Én we betalen hem daarvoor soms een aardige duit. Notarissen Katrien Champagne (38) uit Sint-Truiden en Dirk Seresia (65) uit Pelt vertellen in het één-programma ‘De Notaris’ over het reilen en zeilen van het notariaat.