Limburger in nood kan bij extreme drukte Antwerpse 112-centralist aan de lijn krijgen

De Limburger in nood wordt voortaan beter geholpen wanneer een ramp de provincie teistert. Door een nieuw systeem kan de oproep bij extreme drukte doorgeschakeld worden naar de meldkamer van een andere provincie die vervolgens eigenhandig de lokale hulpdiensten kunnen aansturen. De Limburgse noodcentrale is de eerste in Vlaanderen waar het bovenlokaal dispatchingsplatform geïntroduceerd wordt.

De migratie van het nieuwe systeem werd afgelopen dinsdag in Limburg geactiveerd. Ze zijn daarmee de derde provincie die er gebruik van maken, na eerder al Luik en Luxemburg. Het communicatieplatform is bovenlokaal wat betekent dat de oproepen voortaan ook behandeld kunnen worden door 112-operatoren van buiten de provincie. Dat zal vooral gebeuren bij extreme noodsituaties. Bijvoorbeeld wanneer zich een ramp in de provincie voordoet of de noodcentrale zelf met defecten kampt en daardoor onbereikbaar is.

Voor de migratie naar het nieuwe systeem konden de wachttijden voor mensen in nood bij de 112-centrale oplopen wanneer zich bijvoorbeeld een ramp voordeed met vele slachtoffers. Het nieuwe platform maakt daar een einde aan door de oproep niet in wacht te houden tot er een Limburgse operator vrij is. Die telefoon zal nu doorgeschakeld worden naar een op dat moment vrije operator van een andere provincie in hetzelfde taalgebied. Deze persoon kan vervolgens de Limburgse hulpverleners vanuit zijn plaats aansturen.

“Dankzij de migratie naar het bovenlokaal dispatchingsplatform kan nu veel breder gewerkt worden dan louter provinciaal”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “De migratie kwam er op vraag van de parlementaire onderzoekscommissie na de aanslagen van 22 maart 2016. Niet alleen verbetert de dienstverlening voor burgers, de operatoren uit verschillende provincies kunnen nu ook veel beter samenwerken.”

Het nieuwe concept heeft zijn nut en doeltreffendheid reeds bewezen. Vlak na de migratie van de Luikse noodcentrale kreeg die centrale te maken met een elektriciteitspanne. Dankzij de migratie kon de noodcentrale 112 van Luxemburg daarop snel een aantal werkstations openen specifiek voor Luikse oproepen.

In de loop van 2022 en begin 2023 zullen alle andere 112 centrales eveneens overschakelen. Na deze omschakeling kunnen de noodcentrales 112 volledig boven de provinciegrenzen samenwerken en bijstand verlenen. ppn