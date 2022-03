Maaseik is na klacht van Roeselare eerste plaats kwijt en moet plots vanavond (!) al tegen Gent spelen

Maaseik is zijn eerste plaats in de competitie kwijtgespeeld aan Roeselare. Het bondsparket verklaarde de klacht van de West-Vlamingen ontvankelijk. Maaseik moet vrijdagavond dus al aan de bak in Gent.

De hele heisa draait rond de opstelling van Maaseikenaar Vanker in de uitgestelde wedstrijd tegen Haasrode-Leuven, op 6 januari. Op de oorspronkelijke datum, voor Nieuwjaar, was de Est nog niet aangesloten bij Maaseik. En dus was hij tegen Haasrode-Leuven niet speelgerechtigd. Al greep toen niemand in. Niet de wedstrijdcommissaris, niet de bond. En ook Roeselare diende toen geen klacht in. Die klacht kwam er twee maanden later pas, nadat Roeselare in extremis zijn eerste plaats aan Maaseik had verspeeld. “Te laat die klacht,” oordeelde de volleybalbond aanvankelijk. Maar het bondsparket floot de bond terug en gaf Roeselare gelijk.

De West-Vlamingen eindigen zo eerste in de reguliere competitie en moeten nu zaterdag tegen Waremme, nummer 8, spelen in de barrages van de play-offs (best of three). Maaseik moet als nummer twee aan de bak tegen bekerwinnaar Gent. Vrijdagavond om 20u30 al!