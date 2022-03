Voeren

De gemeente Voeren beschikt over zes grotere opvangplaatsen die de gemeente kan inrichten indien er snel noodopvang nodig is: kampplaatsen De Koestal in Moelingen, De Drink in Sint-Pieters-Voeren Zonnedauw en de Jeugdherberg De Veurs in Sint-Martens-Voeren, Green Valley in Teuven, Castel Notre Dame in Remersdaal.