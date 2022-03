Schreuder en Club Brugge kunnen eerste keer dit seizoen 15 op 15 pakken: “Nemen deze opdracht heel serieus”

Op sportief vlak verandert er weinig bij Club Brugge. Iedereen is fit, met het verschil dat Charles De Ketelaere nu ook opnieuw in de basis wordt verwacht na zijn schouderblessure. “De ploeg heb ik al in mijn hoofd, maar dat gaan jullie zaterdag zien”, aldus Schreuder. KV Oostende moet het volgende slachtoffer worden in de competitie. Voor het eerst kan Club Brugge vijf competitiezeges na elkaar pakken dit seizoen. “We weten dat, maar veel wordt daar niet over gesproken. We blijven het match per match bekijken en zien dan waar we eindigen na 34 speeldagen.”

Het moet dan wel in de Diaz Arena gaan winnen. “We nemen deze opdracht heel serieus”, aldus Schreuder. “Ik ben KVO gaan bekijken op Anderlecht en ook thuis tegen Antwerp in Gent. Ik vind het interessant om onze tegenstanders live te zien.” De analyse? “Ze hebben goede snelle spitsen, en thuis hebben ze al twee matchen geen goal geïncasseerd”, zegt Schreuder. “Oostende heeft zich de laatste matchen goed ontwikkeld.”

© BELGA

“Dit is een lastige situatie voor Hendry”

Voor Jack Hendry wordt het een terugzien in mineur: de verdediger is al enkele weken zijn basisplaats verloren en moest maandag nog met de invallers spelen. “We hebben dat samen besproken. We vroegen ons af of het geen goed idee was om hem eens 90 minuten te laten spelen”, aldus Schreuder. “Dat heeft hij overigens prima gedaan. Daar zijn we blij mee. Kijk: dit is een lastige situatie voor Jack, maar zo zijn er wel meerdere spelers bij ons. Hij traint overigens heel goed.” Schreuder maakt duidelijke keuzes en Club is nog maar op één front actief, dus de kans is klein dat er dit seizoen nog vaak geroteerd wordt. “Ik vind het belangrijk om niet te vaak te wisselen”, verwijst de coach naar de automatismen. “Maar als we Jack nodig hebben, ben ik er zeker van dat hij er zal staan.”

Wie er zaterdag ook opnieuw moet staan, is Noa Lang. De Nederlander vecht al wekenlang met zichzelf en uitte vorig weekend nog zijn ongenoegen door meteen na zijn wissel naar binnen te gaan. En daar kon Schreuder niet mee lachen. “We hebben dat afgesloten”, knikte Schreuder. “Daar is al genoeg over gezegd en geschreven.”