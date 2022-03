Vincent Kompany mysterieus over nooddefensie tegen Antwerp: “Ga er zo weinig mogelijk over lossen”

Het is puzzelen. Dat is het minste wat je kan zeggen over de situatie in de verdediging van Anderlecht voor de belangrijke thuiswedstrijd, zondag tegen Antwerp. Wesley Hoedt is geschorst tegen zijn ex-club en ook Zeno Debast blijkt nu niet inzetbaar met een voetblessure. “We rekenen een tijdje niet meer op Zeno”, zegt Vincent Kompany.

We hebben geprobeerd om hem zo veel mogelijk te ontfutselen, maar diep in zijn kaarten laten kijken over zijn defensie was Vincent Kompany vandaag echt niet van plan. “Elk detail telt, dus ik ga daar zo weinig mogelijk over lossen. Ik heb altijd gezegd dat ik vertrouwen heb in mijn brede kern, en dat blijft zo.”

Zeno Debast, voor wie er eerder deze week nog hoop leek om Antwerp zondag te halen, valt alvast af. “Het is geen optie voor zondag, want het is iets langduriger. We rekenen een tijdje niet meer op Zeno.” Hannes Delcroix zal het evenmin worden. “We willen de vicieuze cirkel van blessures doorbreken bij Hannes en daarom zijn we nog geduldiger met hem dan met een ander, hoeveel weken dat ook mag innemen.”

Killian Sardella dan maar? “Er zijn meerdere spelers die polyvalent zijn en centraal kunnen spelen”, luidde het antwoord van Kompany, kwestie van vooral niet te véél te zeggen. Als we opwerpen waarom we Marco Kana – ook een eventuele noodoplossing achterin - zo weinig zien, trekt Kompany nog eens van leer tegen de regels in verband met bankzitters. Dat zijn er in België slechts zeven. “Jonge spelers ondervinden daar nadeel van. Die beslissing is financieel ingegeven, maar als we boekhouders laten beslissen, mogen we straks nog maar twee man op de bank zetten, terwijl je dat als een investering in de jeugd moeten zien.”

Emotioneler

De heenwedstrijd tegen Antwerp verloor Anderlecht in november met 2-0. Ondertussen is het wel crisis bij The Great Old. “Maar over de impact daarvan wil ik niet te veel speculeren”, aldus Kompany. “Wij willen vooral laten zien dat we beter zijn dan in de heenwedstrijd en revanche nemen.”

Over de woelige gang van zaken op Antwerp – inclusief voorzitter die de kleedkamer instormt – probeerde de Anderlecht-trainer zijn mening te geven zonder al te scherp te oordelen. “In België hebben we een andere manier om de dingen aan te pakken. Alles gaat er hier een beetje emotioneler aan toe. Ik kan me bijna geen landen indenken waar het zo loopt, en dat stel ik maar vast als observator. Voor journalisten is het super, al die emotie, maar ik weet niet of het de beste manier is om met de dingen om te gaan. Zelf probeer ik kalm en rationeel te handelen”, besluit Kompany.