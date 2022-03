Twintiger gewond bij botsing in Sint-Truiden

Bij een aanrijding aan de verkeerslichten op de Luikersteenweg (N3) en de Vliegveldlaan in Sint-Truiden raakte de 27-jarige T.R. uit Alken lichtgewond. Het slachtoffer reed met zijn wagen van de parking van het benzinestation af en wilde de Luikersteenweg oprijden. De bestuurder had vermoedelijk de lichte vrachtwagen te laat of niet opgemerkt en de twee voertuigen botsten tegen elkaar.

De lokale politie zorgde voor een vlotte afwikkeling van de verkeersstroom op de drukke verkeersas tussen Luik en Tienen. jcr