Rani De Coninck in tranen door oorlog in Oekraïne: “Toen ik in mijn potten stond te roeren, waren ze daar ineens”

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook bij radiostem en tv-gezicht Rani De Coninck maken de zware gevolgen van de Russische invasie hevige gevoelens los. De presentatrice deelde haar diepste gedachten in een emotionele Instagrampost en roept de rest van de wereld op om niet weg te lopen van emoties. “Tranen zijn oké.”

“Ik heb lang getwijfeld om dit beeld te delen”, schrijft Rani De Coninck op Instagram. “Als zelfopgeleide positivo wil ik op dit platform vooral mijn joie de vivre rondstrooien en mijn positiviteit. Het liefst van al zou ik de hele wereld met mijn lust for life willen besmetten. Maar sedert gisteren zit er een knoop in m’n maag.”

De beelden van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben een diepe indruk gemaakt op de radiopresentatrice. “Die van een gebombardeerd kinderziekenhuis in Oekraïne blijven aan mijn ribben plakken. Vrouwen die nieuw leven op de wereld aan het zetten waren én kinderen werden het doelwit van een zieke geest. Ik wist niet wat ik zag. Schaamde me. Diep. Dat ik een mens ben. En dat onze soort blijkbaar in staat is tot zulke onmenselijke gruweldaden.”

Vooral het kinderleed maakt heftige emoties los bij haar.“Leven dat wordt doorgegeven, is het wonderlijkste dat er bestaat. Daar kun je als mens niet tussenkomen. Kinderen zijn altijd al mijn zwakke plek geweest”, gaat Rani verder. “Mijn eigen kinderen in de eerste plaats. Maar ook al die andere onschuldige, eerlijke wezentjes. En dus móést mijn verdriet er even uit.”

Zonder schaamte

De radiopresentatrice kiest er expliciet voor om openhartig haar verdriet met de wereld te delen. En daar heeft ze een goede reden voor. “Terwijl ik in m’n potten stond te roeren, waren de tranen daar ineens. Massaal. Ik had ze ook nu weer kunnen verstoppen, mezelf opkalefateren en straks een happy foto met je delen. Maar ik koos ervoor om dat eens niet doen, want we doen dat te vaak. Tranen zijn oké.”

Verder roept De Coninck haar volgers en bij uitbreiding iedereen op om niet weg te lopen van gevoelens en ze de vrije loop te laten. “We moeten er ons niet voor schamen en we mogen ze gerust delen met elkaar, want gedeelde pijn is lichter om dragen.”