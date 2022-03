Het leven zoals het is in een schuilkelder: Oekraïense twintiger toont de oorlog via Tiktok

De Oekraïense Valeria Shashenok (20) uit Tsjernihiv deelt net zoals haar leeftijdsgenoten haar leven op de populaire app Tiktok. Maar waar anderen er vooral dansvideo’s of grappige filmpjes op posten, is de app voor Valeria – en vele andere Oekraïense jongeren – dé manier geworden om de toestand in hun land te delen. In haar video’s, die al miljoenen keren bekeken werden, toont ze het leven in een schuilkelder en haar verwoeste stad.