En plots duikt de tong van The Rolling Stones overal op

Het logo van The Rolling Stones dook vanochtend overal op. Komt de band binnenkort met een nieuw album? Of toch met een nieuwe tournee?

Misschien zag u het vanochtend toen u de krant opensloeg, of misschien zag u het toen u voorbij de VRT-toren wandelde. Het iconische logo van The Rolling Stones, die grote rode tong, is vandaag alomtegenwoordig. De band plaatste ook nog een teasend filmpje op hun sociale media. Trekken de rockers binnenkort weer de baan op?

Start me up, stond er op de VRT-toren te lezen. In onze eigen krant stond er dan weer Paint it black gedrukt, allemaal hits van de iconische band. Het ziet er dus naar uit dat we ons binnenkort aan nieuws van Mick Jagger en co. mogen verwachten. Een nieuw album, misschien? Het laatste dateert van 2016. Onlangs werd nog gefluisterd dat Jagger samen met gitarist Keith Richards naar Jamaica zou zijn gereisd om nieuwe nummers op te nemen.

Het zou ook om een nieuwe tournee kunnen gaan. Op sociale media postten de Stones een filmpje waarin de rode tong op verschillende plekken in de wereld verschijnt. Zo herkennen we onder andere Madrid, Milaan, Amsterdam en...Brussel. Komt de band binnenkort naar ons land? In 2020 stond al een tournee gepland, maar omwille van de coronapandemie werd die geschrapt.

The Rolling Stones gaan al mee sinds 1962 en een afscheid lijkt nog lang niet in zicht. Vorig jaar moest de band afscheid nemen van drummer Charlie Watts, die op 80-jarige leeftijd overleed.