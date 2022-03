Bernd Storck trekt voor derby lessen uit Cercle: “We zijn te lief voor elkaar”

“De sfeer in de kleedkamer is heel goed. Meer nog: hij is misschien zelfs te goed. Wij zijn te lief voor elkaar, dus heb ik op training maar zelf het vuur aan de lont gestoken”, vertelde Genk-coach Bernd Storck in de aanloop naar de Limburgse derby.

Er vielen lessen te trekken uit de zwakke eerste helft op Cercle, dus zorgde Bernd Storck afgelopen week op training voor meer strijd en duels.

“Ik heb een beetje moeten provoceren”, zegt de Duitser. “Je speelt zoals je traint. Je kan niet een hele week lief zijn voor elkaar op het trainingsveld om dan in het weekend vol de strijd aan te gaan. Dan kom je te kort, ook en zeker in een derby. De spelers beseffen maar al te goed dat dit de match van het jaar is voor de supporters. Die zullen dat zaterdag op de laatste training ook nog eens duidelijk maken. Gelukkig spelen we thuis: ik wil zoals de vorige vier thuismatchen strijd zien vanaf de eerste minuut. De vonk moet van het veld overslaan naar de tribunes en dan terug. Als we zelf de aanzet geven op het veld, dan zal de respons van onze supporters enorm zijn.”

Respect voor Hollerbach

Storck verwacht een boeiende derby. “Niet alleen omdat elke derby speciaal is door de Limburgse eer die op het spel staat. Dit wordt ook tactisch een strijd tussen twee contrasterende speelstijlen. STVV zal ons in hun geijkte 5-3-2 de bal gunnen, om er bij elke recuperatie zo snel mogelijk uit te komen via de oprukkende flanken.”

© Dick Demey

Genk-STVV wordt ook een Duits duel, Storck heeft erg veel respect voor zijn collega Hollerbach. “Een heel eerlijke man, altijd recht voor de raap. Hij was keihard als voetballer en is dat ook als trainer. Niet verwonderlijk, als je jarenlang de rechterhand bent geweest van Felix Magath. ‘Niet praten maar lopen’, is meestal zijn raad voor zijn spelers. Bij STVV wordt dat heel goed opgepikt, ze zijn niet voor niets vijf matchen op rij ongeslagen. We weten dus dat we hen niet mogen onderschatten. Thuis willen we alles winnen, alleen op die manier maken we een kans om via play-off 2 dat Europees ticket te pakken.”

Jukleröd en McKenzie ziek

Pas na de open training van zaterdagnamiddag (16 uur) maakt Storck zijn selectie voor de derby bekend. Luca Oyen is weer beschikbaar, hij trainde de hele week vol met de groep. Onzeker zijn de verdedigers Jukleröd en McKenzie, die beiden ziek ontbraken op training.