Lanakense bib opent jeugdboekenmaand met helden en schurken

Begin maart waren er helden en schurken in de bib van Lanaken om de jeugdboekenmaand feestelijk te openen.

Helden en schurken, dat is dit jaar het thema van de jeugdboekenmaand. En daar kon je tijdens het weekend van 4 en 5 maart niet naast kijken in de bib van Lanaken. Er werd door de helden en schurken geverfd, geknutseld, gekleurd... Het waren gezellige voormiddagen in de bib. Ook werden er leuke foto's gemaakt met een green screen. De aanwezigen gingen met een tevreden gevoel naar huis.