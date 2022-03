FAN2.BE, de brug tussen de sport en de adverteerder

Na een intense voorbereiding werd FAN2.be voorgesteld. Het nieuwe platform wil de brug vormen tussen adverteerders enerzijds en sportclubs, sporters en federaties anderzijds. Clubs en federaties kunnen hun kostenpost van communicatie transformeren naar inkomsten om 30 procent van de advertentie-opbrengsten terug te laten vloeien naar de verenigingen met een fanpagina. Het nieuwe platform opereert vanuit de Corda Campus in Hasselt.

De sportbeleving en het succes van een club staat of valt met de populariteit en de loyauteit van de fans. De populariteit en de commerciële mogelijkheden van de topclubs zijn voor iedereen evident. Kleinere clubs hebben uiteraard een kleinere, maar wel zeer trouwe fanbasis die het nieuws van hun club en de jeugdwerking op de voet volgen. Zowel bij de grote als de kleine clubs, bij de grote sportbonden als bij de kleinere federaties ligt de content dus voor het oprapen. Het is de doelstelling van FAN2.be om de brug te vormen tussen de sport, de fans en de adverteerders die heel gericht hun doelgroep willen benaderen.

Studenten

“Vlaamse KMO’s spenderen gemiddeld zo’n 1.500 euro per maand aan Google, geld dat regelrecht richting Silicon Valley gaat. Met FAN2.be willen we een gedeelte van dit budget recupereren door de adverteerder value for money te geven en de sportclubs te vergoeden voor hun content. Om de visibiliteit te maximaliseren, pushen we ieder FAN2.be bericht automatisch naar de social mediakanalen van de club, de sporter of de federatie, maar we zorgen er wel voor dat we de advertentie-inkomsten in eigen handen houden en zo terugvloeien naar de sport”, aldus CEO Willo Claerhout.

De content wordt in de eerste plaats gecreëerd door de clubs zelf op hun eigen fanpagina, maar ook door een heel leger aan freelancers. Herve Van de Weyer, opleidingshoofd Communicatiemanagement van de Hogeschool PXL, reageerde meteen enthousiast op het project en schakelt zijn studenten in om voor goede story’s te zorgen. De internetzender Brents TV gaat live uitzendingen en samenvattingen maken van sportevenementen die geselecteerd worden door FAN2.be. Zij zullen de videobeleving verzorgen en wekelijks een sportprogramma online brengen. Hiervoor worden onder meer geavanceerde AI-camera’s ingezet die volledig autonoom events kunnen capteren.