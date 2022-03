Houthalen-Helchteren

Vrijdag voor de vakantie stond de les Frans van mevrouw Gielen in Don Bosco Helchteren in het teken van carnaval. Aan de hand van een filmpje leerden de leerlingen van 1PDA, 1PDB en 1TD over de oorsprong van deze feestelijke gebeurtenis. Dat gebeurde in de gepaste sfeer dankzij de spulletjes die de leerlingen meebrachten.