Duurzamer leven met de tips van stad Beringen

“Vanaf 15 maart is het bij ons in de bib te doen”, zegt schepen van Bibliotheek Jessie De Weyer. “We starten dinsdagavond 15 maart om 20 uur met een lezing van Chantal met persoonlijk advies en eenvoudige tips om duurzaam je eigen schoonmaakmiddelen te maken.” “Met deze tips bespaar je geld en verklein je jouw ecologische voetafdruk”, zegt schepen van Milieu Tijs Lemmens. “Na deze lezing kan je thuis duurzaam aan de slag voor je lenteschoonmaak, want Chantal ‘vliegt’ tijdens de lezing met je mee door elke ruimte van het huis”. Deelname kost 5 euro.

Dat je de lezing en andere workshops in de bib kan volgen, vinden ze in Beringen evident. “Bibliotheken zijn als deeleconomie bij uitstek al duurzaam. “Maar we gaan verder dan dat en starten bijvoorbeeld ook met de Groenbib”, voegt schepen De Weyer nog toe. “We stellen een kleine collectie van planten en stekjes ter beschikking. Onder het principe van ruilhandel kan je dan zelf een plantje in de Groenbib plaatsen en een plantje meenemen naar huis. Ben je niet vertrouwd met de verzorging van de nieuwe aanwinst? Geen nood, op de non-fictieafdeling vind je alvast veel tips over je nieuwe kamerplant.”

Op dinsdag 22 maart om 20 uur vindt tenslotte de workshop 'Maak je eigen schoonmaakmiddelen’ plaats. Schepen Lemmens: “Het maken van je eigen producten scheelt ontzettend in je portemonnee en PMD-zak. Je leert hoe je zelf wasmiddel, allesreiniger en toiletreiniger maakt. Deze drie producten worden het vaakst gebruikt in het huishouden en je bespaart ermee op verpakking en transport.” De workshop duurt 2 uur en kost 5 euro.