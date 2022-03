Limburgs onderwijs bereidt zich voor op toestroom Oekraïense kinderen

Vrij CLB Limburg en de pedagogische begeleidingsdienst Limburg houden deze namiddag overleg over de Oekraïense vluchtelingen die in het Limburgs onderwijs terecht gaan komen. Onder de 6.000 vluchtelingen die voorlopig onderdak zullen krijgen in onze provincie gaan heel wat kinderen zitten, die ook naar school zullen gaan. Er zal snel geschakeld moeten worden, want de grote toestroom van vluchtelingen wordt vanaf eind volgende week al verwacht.