Vijf jaar cel voor gijzeling en foltering van naakte Roemeen in Peer

De feiten vonden plaats in dit huis op de Pieter Breughellaan in Peer in oktober 2021. — © gvb

Een 37-jarige Roemeen is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot vijf jaar cel voor het gijzelen en folteren van een landgenoot in Peer. Speciale eenheden vond het slachtoffer (30) naakt, vol bloed en bewusteloos terug in een woning langs de Pieter Breughellaan in Kleine-Brogel.

De aanleiding van de feiten blijft tot op vandaag onduidelijk. “Hij had een mes op zak en wou me in stukken snijden”, verklaarde de 37-jarige Roemeen. Een dronkenmansruzie om een vrouw en een afrekening in het prostitutiemilieu zijn andere pistes die circuleren. Vast staat dat de dader, die hulp kreeg van enkele landgenoten, en het slachtoffer bekend zijn in het criminele milieu. Georganiseerde criminaliteit en mensenhandel leverden twee van hen al straffen tot 15 jaar cel in het buitenland op.

IJzeren staaf

Terug naar de nacht van 5 op 6 oktober 2021. Het was via meldingen uit Roemenië en Zweden dat de speciale eenheden overgingen tot actie. Het slachtoffer wist vrienden in zijn thuisland te verwittigen en zijn locatie via gsm door te sturen. De melder uit Zweden zag via een videogesprek met een verdachte hoe het slachtoffer toegetakeld werd en alarmeerde de hulpdiensten. De foltering was al gestart op 5 oktober. De spilfiguur, enkele landgenoten en het slachtoffer waren in Antwerpen in de drank en de cocaïne gevlogen. Later op de avond ging het richting de woning in Peer. Daar moest het slachtoffer zich uitkleden en vernederingen ondergaan. De 37-jarige Roemeen liet zich daarop volledig gaan en takelde de man onder meer toe met een ijzeren staaf. De spilfiguur belde daarop een knokploeg op die speciaal vanuit Duitsland naar Peer afzakte. Het slachtoffer kreeg urenlang slagen op de knieën, moest zijn handen op tafel leggen waarna de verdachten erop timmerden met de staaf en hij incasseerde trappen.

Geen schuldig verzuim

De man belandde op intensieve zorgen met nierfalen, bloeduitstortingen over het volledige lichaam, een gebroken arm, een hersenschudding… Na een tiental dagen mocht hij het ziekenhuis verlaten. Het komt de hoofdrolspeler op vijf jaar cel te staan. Twee landgenoten die verhinderden dat het slachtoffer kon vluchten, moeten voor 30 maanden naar de cel. De knokploeg gaf verstek voor het proces. Het komt het duo van 32 en 44 jaar op elk vier jaar gevangenisstraf en de onmiddellijke aanhouding te staan. Een 19-jarige prostituee is vrijgesproken van schuldig verzuim omdat ze tegen de oudere en agressieve mannen geen verhaal had, oordeelde de rechter.