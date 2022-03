Vierdejaars Europaschool op Rode Neuzen Schattentocht

Tijdens deze dagen werd er steeds gestart in de kring. De kinderen bespraken belangrijke dingen, gaven vaak hun mening en om dat gemakkelijk te doen, werd er een praatballetje gebruikt. Digna leerde de klas hoe ze kan omgaan met frustraties, hoe ze stevig in de schoenen kan staan en vooral hoe 4A een echt team kan zijn. Alles wat er werd geleerd, werd daarna geoefend. Er was ook tijd voor pauze waar de kinderen voetbalden en op mollenjacht gingen en de juffen deden met veel plezier mee. Het waren geweldige dagen, met lessen die een heel leven meegaan. "Hopelijk zien we Digna nog eens terug", klinkt het op de school. "De oefeningen gebruiken we nog elke dag/"