STVV-coach Bernd Hollerbach voor de Limburgse clash: “Een derby moet je spelen met ‘heisse Herz und kühlen Kopf’”

Zondag is ‘derbytime’ in de Cegeka Arena. Op zijn wekelijkse persconferentie blikte STVV-coach Bernd Hollerbach vooruit naar de strijd om Limburg. “Zo’n pijnlijk verlies als in de vorige derby mag absoluut niet meer gebeuren. We gaan ons hoofd ervoor leggen. Zondag draait alles om energie en moed, niet om individuele klasse.”

Hoe groot is het Limburggevoel in een ploeg die meer Japanners dan Limburgers telt? Bernd Hollerbach gaf het antwoord: “In het moderne voetbal heb je bijna nergens nog jongens van onder de kerktoren die derby’s spelen. Dat is in Dortmund en Schalke niet anders. Maar wij, de staf en de supporters, moeten dat derbygevoel erin peperen. Ik heb deze week de focus gelegd op de vorige derby, toen we op een pijnlijke manier verloren op Stayen. Dat was beschamend en dat mag absoluut niet nog eens gebeuren.”

De coach van de Kanaries beseft dat zijn elftal zondag als underdog aan de aftrap verschijnt. “Als je de spelers één voor één naast elkaar legt, is er geen twijfel mogelijk welke ploeg de sterkste is. Dat is Genk, samen met Club Brugge hebben ze in mijn ogen de sterkste kern in België. Maar een derby is altijd speciaal. In zulke wedstrijden zijn energie en moed veel belangrijker dan individuele klasse. Een derby moet je spelen met ‘heisse Herz und kühlen Kopf’ (met een warm hart en fris hoofd, nvdr.).”

Zaterdag open training

Hollerbach kan zondag opnieuw rekenen op Daiki Hashioka, die terugkeert uit schorsing. Aanvoerder Toni Leistner trainde opnieuw mee na zijn coronabesmetting en is speelklaar. Abou Koita is nog niet volledig hersteld van zijn voetblessure, ook Steve De Ridder is nog niet wedstrijdfit. Achter de naam van Shinji Kagawa staat nog een vraagteken. De Japanner viel deze week uit op training.

“Zaterdag legt Shinji een laatste test af en dan hakken we de knoop door”, aldus Hollerbach, die ook nog meegaf dat de training van zaterdag geopend is voor het publiek. “Zo kunnen we samen met onze supporters naar de derby toeleven. Vanaf 17 uur zijn ze welkom om ons een hart onder de riem te komen steken.”