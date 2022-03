Herstel verloopt volgens plan: Liam Everts mikt op comeback in mei

LEES OOK. Liam Everts onder het mes met gecompliceerde vingerbreuk

De Lummense motorcrosser (17) liep op 26 februari een gecompliceerde vingerbreuk op tijdens de WK-start in Matterley Basin en ging drie dagen later onder het mes. De wonde is intussen mooi geheeld. Everts moet nu een brace dragen, die hij af en toe mag uitdoen om zijn vingers te bewegen. Over twee weken volgt een tweede controle en zal er ook een nieuwe röntgenfoto genomen worden om te zien of de breuk goed herstelt. Pas na die controle zal Everts zijn rentree stilaan kunnen beginnen plannen. Als alles volgens schema blijft verlopen, hoopt Everts junior - die intussen de looptraining al hervat heeft - ergens in mei zijn comeback te kunnen maken.

De breuk die Everts in Matterley Basin opliep. — © RR

Misschien maakt Liam zijn rentree wel in Maggiora. Die GP werd vrijdag door WK-promotor Infront aan de kalender toegevoegd, na het schrappen van de GP van Rusland. Infront vulde ook het laatste gaatje in de kalender op: het WK zal op zaterdag 10 september afsluiten in Musannah, Oman.