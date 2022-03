Journaliste veroordeeld tot celstraf omdat ze Erdogan met os had vergeleken

De Turkse journaliste Sedef Kabas is vrijdag veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat ze een spreekwoord had gebruikt waarmee ze naar president Recep Tayyip Erdogan zou hebben willen verwijzen. “Een os wordt geen koning als hij het paleis binnengaat, maar het paleis wordt een stal”, had Kabas gezegd in een tv-uitzending en later getweet. Na de uitspraak beval de rechtbank haar vrijlating. “Sedef Kabas is nu vrij”, stond te lezen op haar Twitter-account.

Door het gebruik van het spreekwoord is ze schuldig bevonden aan belediging van de president. Ze gebruikte het spreekwoord in januari op antenne, en kort daarna tweette ze dat spreekwoord nog eens voor haar 900.000 volgers. De tv-journaliste wilde zo het harde optreden van de regering van critici aanklagen. Het spreekwoord mag dan wel een toespeling lijken op Erdogan, de president of het presidentieel paleis noemde ze niet expliciet.

In de rechtszaal zei Kabas dat ze de president niet beledigd heeft, maar dat ze wel het recht heeft om de regering te bekritiseren. Dat is ook haar plicht als journaliste, zei ze.

Vier jaar cel

Kort na de uitspraken werd ze opgepakt en sindsdien zat ze in voorarrest. Erdogan had in een tv-interview daarna gewaarschuwd dat “deze misdaad niet onbestraft blijft”. Op het beledigen van de president staat in Turkije tot vier jaar cel.

In de persvrijheidsranking van Reporters zonder grenzen staat Turkije op de 153ste plaats, op 180 landen.