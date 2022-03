Opmerkelijke verkoop door FOD Financiën: vier inbeslaggenomen paarden

Finshop, de webwinkel van de FOD Financiën, verkoopt vier in beslag genomen paarden. De dieren zijn momenteel gestald in een manege in het Luikse Theux, en kunnen volgende week bezichtigd worden door potentiële kopers.

Het gaat om vier paarden: drie gecastreerde hengsten van vijftien, negen en vijf jaar oud en één merrie van zeven jaar. De dieren verblijven momenteel in de manege Fagne St.-Remacle in Theux, waar potentiële kopers ze op dinsdag 15 maart tussen 11.00 uur en 14.30 uur kunnen bezichtigen.

De verkoop gebeurt via bieding per mail, op 21 maart worden de paarden toegewezen. Wie meer informatie wil, kan daarvoor terecht bij Nadège Minschaert, via het telefoonnummer 02/577.50.99 of het e-mailadres nadege.minschaert@minfin.fed.be.