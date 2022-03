Ook dieren in Oekraïne hebben hulp nodig: help de vluchtelingen door ook hun huisdieren te helpen

Naar schatting 3,5 miljoen runderen, 5,7 miljoen varkens en 212 miljoen kippen worden bedreigd door het oorlogsgeweld in Oekraïne. En dan hebben we het nog niet over de huisdieren, de katten en honden die gedwongen achterblijven. Ook al proberen heel veel Oekraïense vluchtelingen hun (kleine) huisdieren mee te nemen, dan nog stapelen zich problemen op. Voldoende dierenvoeding vinden bijvoorbeeld. Opvang waar ook huisdieren welkom zijn.

Tal van organisaties zetten zich in, of hebben plannen in die zin om specifiek de dieren te helpen. Prins Laurent bijvoorbeeld zet zich met zijn stichting in om huisdieren van vluchtelingen in ons land op te vangen. Ze krijgen gratis verzorging, eten en manden. “De mens helpen via de dieren”, luidt het devies van de prins. In zes afdelingen van de Stichting Prins Laurent worden nu al huisdieren verzorgd van mensen die het moeilijk hebben. Daar komen de dieren van de vluchtelingen bij. In samenwerking met Sciensano worden ze ook gratis getest op rabiës of hondsdolheid.

Ter plekke

Om de dieren ter plekke te helpen, zijn er overkoepelende organisaties die voedsel en verzorging aanbieden. Het natuurhulpcentrum van Opglabbeek is deze week vertrokken met grote ladingen honden- en kattenvoer in blik. In Polen wordt de vracht overhandigd aan Oekraïense dierenorganisaties die alles ter plekke brengen. Er werden ook twee leeuwen mee naar Limburg gebracht die in penibele omstandigheden moesten zien te overleven. Giften van dierenvoeding kunnen bij het natuurhulpcentrum worden binnengebracht.

Bij volgende organisaties kom je meer te weten over de hulp aan dieren in Oekraïne

www.eurogroupforanimals.org

www.sanctuaryfederation.org probeert ook voor de vele achtergebleven veedieren een oplossing te vinden.