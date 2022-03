‘Witste strand ter wereld’ plots bloedrood door stinkende massa vol maden

Hyams Beach in Australië staat wereldwijd te boek als het ‘witste strand op aarde’. Maar sinds kort is het schitterende zand bedekt met rode algen, die het strand inpalmden na een stevige storm die overstromingen en hoge golven veroorzaakte. Bovendien trekken de algen en rottend zeewier ook duizenden maden aan, waardoor de stank op het idyllisch plekje niet te harden is. “We wonen hier al 25 jaar en hebben nog nooit zoiets gezien”, aldus bewoners die beelden maakten van de algen. “We waren in shock toen we het strand zagen en de geur opsnoven.”