Duitse minister van Volksgezondheid: “Coronasituatie in Duitsland opnieuw kritiek”

“De toestand is objectief gezien veel slechter dan de stemming”, zei de SPD-politicus vrijdag in Berlijn, wijzend op de sterke stijging van de besmettingscijfers. Hij noemde de situatie kritiek en hekelde de algemene inschatting dat de omikronvariant milder zou zijn. “We kunnen geen genoegen nemen met een situatie waarbij elke dag 200 tot 250 mensen sterven.”

Lauterbach verdedigde het wetsvoorstel van de Duitse regering voor mogelijke coronamaatregelen na het voorjaar. Daarmee zouden basismaatregelen kunnen worden genomen maar ook verregaande interventies in “hotspots” met een kritieke besmettingsgraad. De federale en deelstaatregeringen beslisten onlangs dat op 20 maart alle dagelijkse coronabeperkingen zullen worden afgeschaft.

Hotspots

De minister verwacht in meerdere deelstaten “hotspots”. Hij riep de deelstaatregeringen daarom op om niet te blijven hangen in de kritiek op de wet, maar om zich nu al voor te bereiden op de toepassing ervan.

Lauterbach koppelde mogelijke verregaande beperkingen wel aan een hoge belasting van de ziekenhuizen of gevaarlijke virusvarianten. Zo zouden eventuele vrijheidsinbreuken gepaard gaan met een rechtszekere regeling.

Vaccinatieplicht

De gezondheidsminister pleitte nogmaals voor algemene vaccinatieplicht om verdere beperkingen in het najaar te voorkomen. De stemming over de wet daarrond, die door bondskanselier Olaf Scholz voor eind 2021 was beloofd, zou begin april in het parlement plaatsvinden.

Verplichte vaccinatie blijft controversieel. Oostenrijk, dat de maatregel in februari als eerste land van de Europese Unie aannam, heeft hem deze week definitief opgeschort.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van Sciensano, meldde voor de negende dag op rij een stijging van de zevendaagse incidentie, tot 1.439 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Op één dag werden 252.836 nieuwe gevallen geregistreerd en 249 overlijdens.