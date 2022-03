Anomalie in de regels maakt opdracht nog moeilijker: AA Gent moet finale Conference League halen om ons Champions League-ticket te redden

Well, that escalated quickly. Door de Europese nederlaag van AA Gent op bezoek bij PAOK donderdagavond én een anomalie in de regels die concurrent Servië goed uitkwam, is de Belgische kampioen van volgend seizoen zijn rechtstreeks Champions League-ticket zo goed als zeker kwijt. Enkel indien de Buffalo’s de komende maanden de eerste Belgische club in een Europese finale sinds 1993 (!) worden, kan het Europese ticket nog gered worden.