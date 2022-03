Wereldwijd vermoedelijk drie keer meer coronasterfgevallen dan officieel geregistreerd

Tijdens de coronapandemie, van januari 2020 tot december vorig jaar, zijn 18,2 miljoen mensen meer gestorven dan tijdens een periode zonder corona. Volgens de officiële cijfers die overheden publiceren zijn dat er 5,9 miljoen. De nieuwe cijfers komen er na onderzoek van het Institute for Health Metrics and Evaluation uit Seattle dat in het vakblad The Lancet gepubliceerd werd. “De volledige effecten van de pandemie zijn veel groter dan de officiële statistieken laten vermoeden”, aldus epidemioloog en auteur Haidong Wang.

Volgens de modellen van de vorsers stierven wereldwijd 120 per 100.000 mensen aan corona, maar in 21 landen lag de oversterfte op meer dan 300 per 100.000 inwoners. De hoogste cijfers werden aangetroffen in de Andeslanden in Zuid-Amerika (512 overlijdens), Oost- en Centraal-Europa (respectievelijk 345 en 316) en Sub-Sahara-Afrika (309). In sommige landen, zoals IJsland en Australië, zijn er volgens de inschattingen van de onderzoekers in de twee pandemiejaren net minder mensen overleden dan statistisch te verwachten was..

Die grote verschillen tussen de geregistreerde en de werkelijke overlijdens zijn vermoedelijk te wijten aan ontbrekende diagnoses, door te weinig tests en problemen bij het doorgeven van besmettingen.

Hoeveel mensen bezweken zijn aan een besmetting en hoeveel aan de onrechtstreekse gevolgen van de pandemie, is echter nog onduidelijk. “Studies uit meerdere landen, zoals Zweden en Nederland, tonen aan dat COVID-19 de oorzaak is voor de meeste oversterfte, maar tot dusver beschikken we over onvoldoende bewijs voor de meeste regio’s”, zegt onderzoeksleider Wang.

Voor hun onderzoek beschikten de wetenschapers over wekelijkse of maandelijkse gegevens over het aantal sterfgevallen in totaal 74 landen en 266 deelstaten of provincies tijdens de coronaperiode én de elf voorgaande jaren. Met de hulp van statistische modellen maken ze een schatting van de oversterfte in landen waarvoor ze geen cijfers hadden.