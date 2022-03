Aanleg van stoepen wordt duurder

Om openbare veiligheid te vrijwaren voorziet het gemeentebestuur een retributie op de aanleg van stoepen. Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2025 bedraagt de nieuwe retributie voor de plaatsing van boordstenen 15,50 euro per meter. “Voor de plaatsing van betonklinkers wordt de retributie verhoogd van 52 naar 59 euro per vierkante meter”, aldus schepen van Openbare Werken Benny Schroyen (VLDumont). “De retributie is verschuldigd door de inwoner die de uitvoering van de werken aanvraagt.”

Nuloperatie

Elk jaar doet het gemeentebestuur een aanbesteding bij een externe aannemer die de stoepen aanlegt. “We hanteren hierbij strikte richtlijnen: ofwel 1,5 meter stoep met boordsteen, ofwel 1,80 meter zonder boordsteen”, legt burgemeester Kristof Pirard uit. “We laten ook altijd de keuze aan de bewoner om bijkomend klinkers aan te leggen als zij dat willen betalen. Vermits de prijs van de aannemer verhoogd is naar 59 euro, moeten we die prijs ook aan de inwoners doorrekenen. In deze prijs zijn de klinkers, het materiaal en het werk inbegrepen. Het is dus een nuloperatie voor de gemeente, wij fungeren enkel als tussenpersoon. (frmi)