Heuse paddenpiek verwacht dit weekend na lange vorstperiode

Als de weersvoorspellingen kloppen, is er vrijdagavond grote kans en zaterdagavond zo goed als zeker een massale trek van de amfibieën. ”Vandaag (vrijdag) is het zachter en komt in sommige weermodellen zelfs de 18 graden in zicht. Tegen de avond probeert een zwak koufront boven Engeland naar het oosten door te stoten waardoor er een grote kans is dat de avond bewolkt start. Het hogedrukgebied maakt het front weinig actief, maar wat regen wordt niet uitgesloten. Zachte lucht uit het zuiden, wolken en mogelijk neerslag is het ideale weer om de paddentrek opnieuw op gang te trekken. De dagen erna blijft het zacht met 13 graden en zijn we de heldere hemel kwijt. Zaterdag kan zelfs een regenachtige dag worden. In de avond halen we nog 10 graden of meer. Sowieso perfect voor de amfibieën om uit hun schuilplaats te komen en naar de poelen te trekken”, zegt Sam Van de Poel van Natuurpunt. De trek lag de laatste weken stil door de aanhoudende nachtvorst, waardoor nog geen kwart van de amfibieën al tot in de voortplantingspoel geraakte.

Rapen

De vrijwilligers van de verschillende overzetacties zullen dus met volle emmers mogen slepen. “Het werk bij de overzetacties met schermen blijft hetzelfde. De emmer zit alleen wat voller en is wat zwaarder. Maar op de plekken waar er raapacties zijn omdat er geen schermen kunnen worden gezet, gaat het heel druk worden. Want de padden, kikkers en salamanders komen er massaal aan. Zoveel is zeker.”

Mensen die met hun auto zo’n overzetactie passeren, wordt gevraagd om vanaf valavond tot ’s ochtends extra voorzichtig te zijn en indien mogelijk een andere route te volgen. mm