GEMEENTERAAD. Projectbureau gaat op zoek naar nieuwe invulling voor sportzone

Bree

Belevingszone: De plannen voor de aanleg van een sportzone bij de scholencampus krijgen stilaan vorm. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): “Maar we kijken ook al verder vooruit: de sportzone langs de Sportlaan moet een nieuwe invulling krijgen. We schakelen een projectbureau in om het participatietraject met de omwonenden op te starten. In Bree worden momenteel al heel veel woonprojecten gebouwd. Daarom lijkt het ons goed om de sportzone -al dan niet gedeeltelijk- in te richten als belevingszone met veel mogelijkheden tot ontspanning en recreatie.”

Zwembad De Sprink: Dries Tyskens (Verjonging): “Komt het nieuwe zwembad ook langs de Sportlaan? En werken we daarvoor samen met onze buurtgemeenten? Van der Auwera: “Waar het nieuwe zwembad komt, zal voor een stuk afhangen van de uitkomst van het participatietraject met de buurtbewoners. Onze buurgemeenten wensen echter niet deel te nemen aan de investering van ongeveer 10 miljoen euro. Dit zal wel betekenen dat we zullen werken met aparte tarieven voor Breeënaars en niet-Breeënaars.”

Foutparkeerders: “In de Cosijnstraat hebben de bewoners veel last van snelheidsduivels en foutparkeerders: kunnen jullie daar iets aan doen?”, vroeg raadslid Jos Drykoningen (Vernieuwing). Schepen van Mobiliteit Mario Knippenberg (N-VA): “Dit werd al gemeld aan de politie. Binnenkort wijzigt de wetgeving echter waardoor onze parkeerwachters ook mogen optreden tegen foutparkeerders. Dan kunnen we nog sneller op de bal spelen.” pabr