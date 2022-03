100-jarige fashionista werkt samen met H&M

Iris Apfel heeft zo ongeveer elke modetrend zien komen en gaan, en bundelt al haar jarenlange kennis en creativiteit nu in een collectie voor H&M. De flamboyante fashionista blies onlangs 100 (!) kaarsjes uit en voelt zich allesbehalve oud. We durven wel te stellen dat op deze collectie geen leeftijd staat.

“Ik vind H&M geweldig en een absolute pionier in haar gebied, waar ik dol op ben”, zegt Apfel over de samenwerking. ”Ik hou van stijlvolle kleding tegen betaalbare prijzen, en H&M heeft dat perfect onder de knie.”

“H&M wilde graag met Iris werken vanwege haar wereldberoemde excentrieke smaak en haar invloed binnen de modewereld”, aldus H&M. “Zij belichaamt persoonlijke stijl, een die zowel prachtig flamboyant en excentriek is als totaal tijdloos. Ze laat zien waar mode om draait: het is een middel om jezelf uit te drukken, wie je bent of wilt zijn en een manier om plezier te hebben. Ze is een ware inspiratiebron!”

De Iris Apfel x H&M-collectie ter ere van de honderdste verjaardag van de fashionista wordt gelanceerd op hm.com en in een aantal winkels op 31 maart 2022.

© H&M

© H&M

© H&M