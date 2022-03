Wout van Aert focust zich vanaf nu op klassiekers: “We zullen meteen rekening moeten houden met Van der Poel”

“De beklimmingen zijn iets minder lastig dan donderdag, maar het zal zeker afzien worden. Voor ons geldt hetzelfde principe als donderdag: wij zijn niet per se geïnteresseerd in de ritoverwinning. Als er een niet-gevaarlijke kopgroep is, is het zeker niet aan ons om te achtervolgen. Het is ook echt de laatste kans voor snelle jongens zoals Coquard en de mannen van Trek-Segafredo. Ik acht de kans dus groter dat er meer ploegen geïnteresseerd gaan zijn om de vlucht terug te halen.”

Of Van Aert in dat geval straks mee zal sprinten voor de ritzege, weet hij nog niet. “Dat valt af te wachten hoe ik mij voel, dat is nog niet beslist. Met mijn knie gaat het goed. De wonde wordt stilaan beter, maar dat heeft wel tijd nodig. Ik heb er geen last van op de fiets, dat is het belangrijkste.”

© BELGA

Focus op klassiekers en… Van der Poel

Het is voor Van Aert niet eens zo slecht dat hij niet meer moet vechten voor een eigen klassement. “Dan kan ik mijn focus volledig richten op de klassiekers en hier en daar wat energie sparen”, vertelde hij gisteren.

Ondertussen heeft Van Aert ook vernomen dat zijn rivaal Mathieu van der Poel zich stilaan begint op te maken voor zijn comeback en aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Vindt hij het goed dat de Nederlander terug is? “Zo snel had hij nu ook niet moeten terugkeren”, antwoordde Van Aert met een lachje. “Nee, ik ben blij dat hij aan de beterhand is. Zijn rentree zat er wel aan te komen. We konden allemaal zien dat hij hard aan het trainen was. Ik hoop dat het voorspoedig voor hem verloopt. We zullen meteen rekening met hem moeten houden in Vlaanderen als hij die etappekoers in Italië (de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, nvdr.) in de benen heeft. Dat is een positief verhaal.”