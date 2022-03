Zo verloor Lesley-Ann Poppe 8 kilo in 3 maanden: “Geen rare dingen”

Wie Lesley-Ann Poppe volgt op Instagram, kan er de jongste tijd niet naast kijken: ze is afgevallen en pronkt daar graag mee in bikini. Nu heeft ze ook uitgelegd hoe ze in 3 maanden tijd 8 kilo verloor.

Aan de reacties op haar Instagram-foto’s zag je het de voorbije dagen ook: Lesley-Ann Poppe is flink afgevallen en straalt. De blondine geeft op Instagram toe dat ze best fier is. “Zoals jullie de voorbije week heel vaak hebben opgemerkt, ben ik de afgelopen 3 maanden 8 kilogram vermagerd”, schrijft Poppe. “Mijn skort, die ik ongeveer een jaar geleden een maat te klein had aangekocht en ik moest dragen met de rits open, is nu een maat te groot.”

Hoe ze dat gedaan heeft? Door drie dingen, legt ze uit. “Ik fitness vijfmaal per week, gedurende 1,5 uur. Zelfs op vakantie. Ten tweede eet ik geen suiker en geen koolhydraten.” De derde reden zijn enkele hulpmiddelen. “Ik maak gebruik van onze cryo, cavitatie en endermologie”, schrijft ze. Dat is allemaal te vinden op haar website, schrijft ze er nog bij. “En ik smeer tweemaal per dag onze aloë vera-gel voor huidversteviging en tegen cellulitis. Dus geen rare dingen: sporten, diëten en een paar high tech-helps.”