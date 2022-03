Toon Lemmens stapt volgend seizoen over van Wellen naar Schoonbeek-Beverst. — © Raymond Lemmens

Torpedo, Schoonbeek-Beverst, Zonhoven en Zepperen-Brustem hebben hun licentie voor derde amateur ontvangen. Eksel diende een verkeerd BTW-formulier in, maar heeft dat intussen in orde gebracht. Zij moeten nog even wachten. (jc)