Beleidsplan Ruimte - dat uitzicht Lanaken 2040 bepaalt - rekent op ideeën van inwoners

Dinsdag 15 maart start een twee maanden durend openbaar onderzoek over de conceptnota van het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte dat de toekomst en het uitzicht van Lanaken in 2040 zal bepalen. “Het is de eerste keer dat er op zo’n lange termijn gedacht wordt” volgens schepen van ruimtelijke ordening Jolein Martens (Open VLD).

De conceptnota over het Beleidsplan Ruimte werd zopas in opdracht van het gemeentebestuur opgemaakt door Studiebureau Omgeving uit Berchem en ze bevat de krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Lanaken. Vertrekkend vanuit het oude gemeentelijk structuurplan kwam ze tot stand - in volle coronatijd - na diverse inspraakronden met de bevolking, met een task-force van deskundigen en een speciale begeleidingsgroep.

“Het document vertrekt vanuit alle facetten van onze samenleving zoals mobiliteit, economie, milieu, het sociale leven en weefsel, wonen... Het houdt rekening met een aantal nieuwe uitdagingen - denk aan de snel veranderende milieu- en klimatologische omstandigheden - en spitst zich uiteindelijk toe op 5 ambities” aldus schepen Martens.

“Die ambities zijn gefocust op vijf thema’s: slim verdichten, de realisatie van klimaatadaptieve en veerkrachtige publieke ruimtes, de uitbouw van een groen-blauw netwerk als landschappelijke drager, een sterke economische positionering in de grensregio en een fiets- en wandelvriendelijk Lanaken” vult stedenbouwkundig ambtenaar Patricia Kusters aan.

“Het lijkt allemaal nogal abstract en technisch, maar de realisatie van de ambities bepaalt wel hoe onze gemeente er straks gaat uitzien” verduidelijkt schepen Jolein Martens. “Bij het aspect ‘slim verdichten’ komt o.m. de versterking van het kernwinkelgebied in het centrum aan bod, maar ook de leefbaarheid van de dorpen en de opwaardering van het verouderde patrimonium. Bij de realisatie van klimaatadaptieve en veerkrachtige publiek ruimtes is het de ambitie dat elke inwoner op wandelafstand van een groen park of plein komt te wonen. In het groen-blauw netwerk gaat de aandacht naar het bewaken van de eigenheid van de groene ruimten en beekvalleien en bij de economische positionering ligt de focus op het toerisme, het Spartacusproject, de uitbouw van het Economisch Netwerk Albertkanaal en - samen met Maastricht - de Albertknoop. Het realiseren van thematische fietsroutes, fietssnelwegen naar scholen, winkels en bedrijven, de verbetering van het openbaar vervoer en nieuwe wandelwegen zijn tenslotte de ambities die Lanaken nog fiets- en wandelvriendelijker moeten maken.”

Schepen Martens beseft ook dat het Ruimtelijk Beleidsplan Lanaken enkel de gewenste resultaten zal behalen wanneer het wordt gedragen door de bevolking: “We hebben al meerdere overlegmomenten gehad, maar nu start een groot openbaar onderzoek als belangrijk onderdeel van het participatietraject. Daarbij is eenieders mening belangrijk. Uiteindelijk hopen we eind 2023 het plan definitief goed te keuren.”

Dat openbaar onderzoek loopt van 15 maart tot en met 13 mei. De conceptnota van het plan kan geraadpleegd worden in het gemeentehuis na afspraak op 089- 730769 en is ook te vinden op www.lanaken.be/conceptnota. Op dinsdag 29 maart om 19 uur wordt er in de raadszaal in het gemeentehuis een info-avond gehouden waarop iedereen welkom is.

Eddy Vandoren