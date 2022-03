OPROEP. Wat zijn jouw (straffe) herinneringen aan de Zoo van Zwartberg?

Voor een nieuw project zijn wij op zoek naar getuigen met (straffe) verhalen over de Zoo van Zwartberg. Hoorde jij de leeuwen brullen tot in je woonkamer? Werd je ijsje ooit gestolen door een chimpansee? Herinner jij je hoe 41 ontsnapte moeflons en 2 bavianen Genk op stelten zetten? Of zijn jouw herinneringen aan de Limburgse zoo nog gekker dan dat? Laat het ons weten!