Tim Peters (Zonhoven United) heeft geen schrik van niveau hoger: “Nooit nationaal gespeeld”

Tim Peters met vriendin Inneke: “Als we promoveren, ga ik zeker mee, want ik heb nooit met een eerste ploeg nationaal gespeeld.” — © Serge Minten

Door de licentieverplichting verschuift de aandacht in eerste provinciale naar de strijd tussen de vijf clubs die willen promoveren. Sch.-Beverst ligt hierbij in poleposition en de vraag is of er iemand de Bilzenaren nog kan bedreigen. Zonhoven bijvoorbeeld, dat op drie maar ook op zes punten kan komen. Tim Peters gelooft erin. “Dit worden nog zeven moeilijke matchen, want elke week neemt de stress toe”, zegt de balvaardige middenvelder van United.