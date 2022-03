Ongeval met zwaar transport verspert tijdlang kruispunt N80 in Sint-Truiden

Een lichte bestelwagen, bestuurd door F.S. (48) uit Heers, kwam in aanrijding met een truck met oplegger, bestuurd door M.C. (30) uit Sint-Truiden. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de blikschade was aanzienlijk. Beide voertuigen moesten getakeld worden waardoor er ernstige verkeershinder was tijdens de spits. (jcr)